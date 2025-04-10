В четверг, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает две встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Расписание матчей 10 апреля:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Автодор»;

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 апреля 2025, четверг. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Досрочным победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого в данный момент 38 побед и пять поражений. Второе место себе гарантировал московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), третье — казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля 2025 года.