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Единая лига: расписание матчей 10 апреля

Единая лига: расписание матчей 10 апреля
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В четверг, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает две встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Расписание матчей 10 апреля:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Автодор»;
20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Досрочным победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого в данный момент 38 побед и пять поражений. Второе место себе гарантировал московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), третье — казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля 2025 года.

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