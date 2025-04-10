НБА аннулировала скандальный технический фол Луки Дончича в игре с «Оклахомой»
Поделиться
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) аннулировали технической фол 26-летнего словенского игрока Луки Дончича, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, который он получил в четвёртой четверти матча с «Оклахома-Сити Тандер» (120:136).
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
136 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 26, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Карузо - 9, Хартенштайн - 8, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Флаглер, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Ривз - 24, Дончич - 23, Финни-Смит - 12, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Гудвин - 6, Винсент - 5, Кнехт - 3, Колоко - 2, Джемисон - 2, Милтон, Лень, Моррис
Дончич получил техническое замечание на пятой минуте заключительного отрезка после того, как реализовал средний бросок через Айзею Хартенштайна, и, возвращаясь в защиту, сказал что-то в адрес одного из болельщиков на трибунах «Чизпик Энерджи-Арены». Рефери, стоящий между болельщиком и словенцем, предпочёл выписать фол Дончичу, который и привёл к удалению с матча.
Комментарии
- 10 апреля 2025
-
10:33
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:10
-
08:57
-
08:30
-
07:37
-
07:30
-
05:07
-
04:36
-
00:24
- 9 апреля 2025
-
23:55
-
22:39
-
22:29
-
22:20
-
21:52
-
21:11
-
21:01
-
20:57
-
20:21
-
19:40
-
19:13
-
19:05
-
18:40
-
17:49
-
17:08
-
16:47
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:31
-
14:12
-
13:37
-
12:52