НБА аннулировала скандальный технический фол Луки Дончича в игре с «Оклахомой»

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) аннулировали технической фол 26-летнего словенского игрока Луки Дончича, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, который он получил в четвёртой четверти матча с «Оклахома-Сити Тандер» (120:136).

Дончич получил техническое замечание на пятой минуте заключительного отрезка после того, как реализовал средний бросок через Айзею Хартенштайна, и, возвращаясь в защиту, сказал что-то в адрес одного из болельщиков на трибунах «Чизпик Энерджи-Арены». Рефери, стоящий между болельщиком и словенцем, предпочёл выписать фол Дончичу, который и привёл к удалению с матча.