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15:30 Мск
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Евролига: расписание матчей 10 апреля

Евролига: расписание матчей 10 апреля
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В четверг, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников европейского баскетбола будет ожидать шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Права на трансляции матчей Евролиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Евролига. Расписание матчей 10 апреля:

21:00 мск — АСВЕЛ — «Монако»;
21:00 мск — «Бавария» — «Фенербахче»;
21:15 мск — «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив;
21:30 мск — «Олимпия» — «Баскония»;
21:30 мск — «Партизан» — «Реал» Мадрид;
21:45 мск — «Париж» — «Альба».

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 83
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Mbiya
Монако: Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
99 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
111 : 89
Баскония
Витория, Испания
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Lonati, Флаккадори, Диоп, Карузо, Миротич, Гиллеспи
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
89 : 91
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
72 : 63
Альба
Берлин, Германия
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Альба: Прочида, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Бейкер, Маккормак, Бин

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 23 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).

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