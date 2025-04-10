В четверг, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников европейского баскетбола будет ожидать шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 10 апреля:

21:00 мск — АСВЕЛ — «Монако»;

21:00 мск — «Бавария» — «Фенербахче»;

21:15 мск — «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив;

21:30 мск — «Олимпия» — «Баскония»;

21:30 мск — «Партизан» — «Реал» Мадрид;

21:45 мск — «Париж» — «Альба».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 23 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).