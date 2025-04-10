В четверг, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников европейского баскетбола будет ожидать шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание матчей 10 апреля:
21:00 мск — АСВЕЛ — «Монако»;
21:00 мск — «Бавария» — «Фенербахче»;
21:15 мск — «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив;
21:30 мск — «Олимпия» — «Баскония»;
21:30 мск — «Партизан» — «Реал» Мадрид;
21:45 мск — «Париж» — «Альба».
Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Олимпиакос», на счету которого 23 победы и 10 поражений. На втором месте располагается «Фенербахче», в активе которого 22 победы и 11 поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (21 победа, 12 поражений).
- 12 апреля 2025
-
10:40
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:28
-
07:52
-
07:28
-
06:32
-
06:28
-
06:10
-
01:06
-
00:51
-
00:45
-
00:09
- 11 апреля 2025
-
23:38
-
23:38
-
22:51
-
22:26
-
21:43
-
20:39
-
20:36
-
19:20
-
18:10
-
18:00
-
17:07
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
14:49
-
13:57
-
13:14
-
12:26
-
12:04
-
11:15