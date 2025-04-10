«Финикс Санз» с Кевином Дюрантом в составе лишился шансов выйти в плей-ин и плей-офф НБА
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Коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» после поражения в домашнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 112:125 лишился шансов на попадание в стадии плей-офф и плей-ин в сезоне-2024/2025.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 25, Букер - 20, Гиллеспи - 17, Данн - 13, О'Нил - 11, Джонс - 10, Пламли - 5, Аллен - 4, Игодаро - 3, Ли - 2, Вашингтон Мл. - 2, Бол, Бриджес, Мартин, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Холмгрен - 22, Карузо - 19, Уиггинс - 17, Уильямс - 13, Уильямс - 12, Джо - 5, Джонс - 2, Флаглер - 2, Дорт, Карлсон, Уоллес
После 80 игр в сезоне у «Санз» на счету 35 выигранных и 45 проигранных встреч и 11-е место в Западной конференции. Для того чтобы гарантировать себе попадание в стадию плей-ин, «Финиксу» было необходимо одерживать победу в трёх последних матчах регулярного сезона, а коллективу «Даллас Маверикс» проиграть в трёх оставшихся встречах. «Финикс» в первой из трёх игр и уступил «Оклахоме».
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