«Рад, что всё закончилось». Дончич — о первом появлении на арене Далласа в форме «Лейкерс»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о первой игре на домашней арене «Даллас Маверикс» «Американ Эйрлайнс-центр», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 112:97.

«После просмотра этого трибьют-видео я подумал: «Вот теперь я наконец могу сыграть в баскетбол». Было столько эмоций. Я просто вышел на паркет и продолжил делать то, что умею лучше всего.

Во мне было немного и того, и другого — радости и злости. Было приятно увидеть здесь знакомые лица. Я устал. Но я рад, что всё закончилось. Наконец-то могу немного поспать», — приводит слова Дончича издание Eurohoops.