Звезда «Панатинаикоса» продлил контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком в Евролиге

29-летний американский профессиональный баскетболист Кендрик Нанн, играющий на позиции атакующего защитника за клуб Евролиги «Панатинаикос», продлил контракт с греческим коллективом и стал самым высокооплачиваемым игроком в европейском чемпионате.

Владелец греческой команды Димитрис Яннакопулос объявил, что Кендрик подписал новый трёхлетний контракт с афинским коллективом на сумму € 13,5 млн, став самым высокооплачиваемым игроком Евролиги с зарплатой в € 4,5 млн за сезон без возможности в контракте вернуться в НБА, о чём сообщил журналист Лука Д'Алессандро в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кендрик выступает за «Панатинаикос» с 2023 года. В 2024-м он стал победителем турнира.