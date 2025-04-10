Единая лига представила трёх кандидатов на звание «Лучший обороняющийся игрок»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала список трёх баскетболистов, претендующих на звание «Лучший обороняющийся игрок» в сезоне-2024/2025.

Кандидаты на звание «Лучший обороняющийся игрок» в сезоне-2024/2025:

1. Джален Рейнольдс (УНИКС).

2. Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»).

3. Георгий Жбанов («Зенит»).

В прошлом сезона этот трофей завоевал тяжёлый форвард санкт-петербургской команды Винс Хантер.

Досрочным победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого в данный момент 38 побед и пять поражений. Второе место себе гарантировал московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), третье — казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).