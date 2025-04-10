Дончич отреагировал на трибют-видео «Далласа», которое довело его до слёз

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, прокомментировал трибют-видео, которое подготовил «Даллас Маверикс» перед первым появлением словенца на домашней арене техасской команды.

«Всё это, безусловно… Я, наверное, скажу, что тот момент в финале конференции в 2024-м, когда мы выиграли. Тогда, вероятно, мы были аутсайдерами, но сплотились и играли вместе; это был совершенно другой уровень в нашем исполнении», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

В первом матче на «Американ Эйрлайнс-центр» в форме «озёрников» коллектив из Лос-Анджелеса одержал победу со счётом 112:97, а Дончич записал на свой счёт 45 очков, восемь подборов и шесть передач.