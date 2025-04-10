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Дончич отреагировал на трибют-видео «Далласа», которое довело его до слёз

Дончич отреагировал на трибют-видео «Далласа», которое довело его до слёз
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, прокомментировал трибют-видео, которое подготовил «Даллас Маверикс» перед первым появлением словенца на домашней арене техасской команды.

«Всё это, безусловно… Я, наверное, скажу, что тот момент в финале конференции в 2024-м, когда мы выиграли. Тогда, вероятно, мы были аутсайдерами, но сплотились и играли вместе; это был совершенно другой уровень в нашем исполнении», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

В первом матче на «Американ Эйрлайнс-центр» в форме «озёрников» коллектив из Лос-Анджелеса одержал победу со счётом 112:97, а Дончич записал на свой счёт 45 очков, восемь подборов и шесть передач.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
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