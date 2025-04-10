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Лука Дончич высказался о перспективах Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс»

Лука Дончич высказался о перспективах Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс»
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о чемпионе лиги и форварде «Даллас Маверикс» Энтони Дэвисе после очной встречи двух команд, завершившейся победой «озёрников» со счётом 112:97.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

«Нас обменяли друг на друга, так что теперь все неизбежно будут нас сравнивать… Но он потрясающий игрок, и я думаю, что в «Далласе» у него всё получится», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион североамериканской лиги Майкл Джордан отреагировал на бросок Луки Дончича через Энтони Дэвиса.

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