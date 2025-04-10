«Ничего личного, просто бизнес». Майкл Джордан отреагировал на бросок Дончича через Дэвиса

62-летний легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан в социальных сетях отреагировал на бросок 26-летнего звёздного словенского защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича через форварда «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса в первой очной встрече игроков после обмена между техасским и калифорнийским клубом. «Озёрники» победили со счётом 112:97.

«Ничего личного. Это просто бизнес», — подписал Джордан фотографию, на которой Дончич совершает точный трёхочковый бросок через Дэвиса.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич и Дэвис стали главными активами в ходе обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», в результате которого Лука стал игроком «озёрников», а Энтони — «Далласа».