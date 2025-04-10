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«Ничего личного, просто бизнес». Майкл Джордан отреагировал на бросок Дончича через Дэвиса

«Ничего личного, просто бизнес». Майкл Джордан отреагировал на бросок Дончича через Дэвиса
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62-летний легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан в социальных сетях отреагировал на бросок 26-летнего звёздного словенского защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича через форварда «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса в первой очной встрече игроков после обмена между техасским и калифорнийским клубом. «Озёрники» победили со счётом 112:97.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

«Ничего личного. Это просто бизнес», — подписал Джордан фотографию, на которой Дончич совершает точный трёхочковый бросок через Дэвиса.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич и Дэвис стали главными активами в ходе обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», в результате которого Лука стал игроком «озёрников», а Энтони — «Далласа».

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