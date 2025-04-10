Расселл Уэстбрук стал одним из факторов увольнения Майка Мэлоуна из «Денвер Наггетс»

Инсайдеры издания The Athletic Тони Джонс, Сэм Амик и Зак Пауэлл сообщили, что между генеральным менеджером Келвином Бутом команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и бывшим главным тренером Майком Мэлоуном были разногласия из-за использовался ветеранов в составе коллектива.

«Бут хотел, чтобы Мэлоун использовал молодых игроков, которых он задрафтовал, и отказался предоставлять ветеранам большое количество игровых минут.

Джейлен Пикетт — хороший пример такого новичка, которого хотел продвигать Бут, согласно источникам в лиге. Келвин был встревожен тем, что на прошлой неделе Мэлоун в нескольких матчах предпочитал видеть в составе Расселла Уэстбрука. На макроуровне у Бута и Майка возникли разногласия по нескольким вопросам», — приводит слова инсайдеров издание Forbes.

Ранее стало известно, что руководство «Денвера» не будет продлевать контракт с Бутом, который истекает в конце сезона-2024/2025.