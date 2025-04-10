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Йокич — об изменениях в «Денвере»: зверь становится опасным, когда уязвим

Йокич — об изменениях в «Денвере»: зверь становится опасным, когда уязвим
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», высказался об изменениях в клубе после увольнения главного тренера Майка Мэлоуна и об отказе руководства «Денвера» продлевать контракт с генеральным менеджером Келвином Бутом.

«Люди говорят, что мы были уязвимы, но зверь всегда становится самым опасным, когда он уязвим. Может быть, зверь проснулся», — приводит слова Йокича издание USA TODAY.

Ранее три инсайдера издания The Athletic рассказали детали конфликта Келвина Бута и Майка Мэлоуна, связанного с ротацией молодых игроков.

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