Режиссёр фильма о Карри: входит в число лучших игроков, живших на планете
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38-летний американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Райан Куглер, являющийся автором документального фильма «Стефен Карри: Недооценённый» о 36-летнем четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефене Карри, представляющем клуб «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о звёздном игроке.
«Он невероятный человек. Вы говорите об игроке, который входит в число лучших баскетболистов, когда-либо живших на земле», — приводит слова Куглера издание Clutch Points.
В ночь на 10 апреля «воины» проиграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:114, поставив под угрозу прямой выход в стадию плей-офф.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Батлер - 28, Грин - 13, Куминга - 12, Хилд - 12, Подзиемски - 7, Муди - 7, Луни - 2, Армстронг, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Роу, Спенсер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 21, Касл - 21, Барнс - 20, Шампани - 14, Пол - 12, Васселл - 11, Мамукелашвили - 11, Уэсли - 4, Дюк, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм, Бэсси, Ингрэм
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