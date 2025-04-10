Режиссёр фильма о Карри: входит в число лучших игроков, живших на планете

38-летний американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Райан Куглер, являющийся автором документального фильма «Стефен Карри: Недооценённый» о 36-летнем четырёхкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефене Карри, представляющем клуб «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о звёздном игроке.

«Он невероятный человек. Вы говорите об игроке, который входит в число лучших баскетболистов, когда-либо живших на земле», — приводит слова Куглера издание Clutch Points.

В ночь на 10 апреля «воины» проиграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 111:114, поставив под угрозу прямой выход в стадию плей-офф.