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Дончич высказался об атмосфере в «Лейкерс» после победы над «Далласом»

Дончич высказался об атмосфере в «Лейкерс» после победы над «Далласом»
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, рассказал об атмосфере, которая царит в раздевалке «озёрников», и о поддержке, которую оказали словенцу перед очной встречей с бывшей командой «Даллас Маверикс» (112:97) на домашней арене техасской команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

«Они все меня поддерживали… Каждый человек в команде от тренерского штаба до игроков помогает мне. Мы пытаемся создать здесь что-то особенное», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

После победы в выездном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» стал третьим клубом Западной конференции НБА, гарантировавшим себе участие в основной сетке плей-офф после «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

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