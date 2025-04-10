Дончич высказался об атмосфере в «Лейкерс» после победы над «Далласом»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, рассказал об атмосфере, которая царит в раздевалке «озёрников», и о поддержке, которую оказали словенцу перед очной встречей с бывшей командой «Даллас Маверикс» (112:97) на домашней арене техасской команды.

«Они все меня поддерживали… Каждый человек в команде от тренерского штаба до игроков помогает мне. Мы пытаемся создать здесь что-то особенное», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

После победы в выездном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» стал третьим клубом Западной конференции НБА, гарантировавшим себе участие в основной сетке плей-офф после «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».