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Дончич забросил с центра площадки на разминке перед игрой с «Далласом», порадовав фанатов

Дончич забросил с центра площадки на разминке перед игрой с «Далласом», порадовав фанатов
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, на предматчевой разминке перед игрой с «Даллас Маверикс» (112:97) забросил мяч с центра площадки, порадовав фанатов техасской команды, которые впервые видели словенца на своей домашней арене «Американ Эйрлайнс-центр» в форме другой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

По итогам матча со своей бывшей командой Дончич записал на свой счёт 45 очков, шесть передач и восемь подборов.

Ранее легендарный Майкл Джордан отреагировал на бросок словенской звезды через Энтони Дэвиса.

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