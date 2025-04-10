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Между игроками «Зенита» Хантером и Бэйконом произошла стычка во время матча с «Пармой»

Между игроками «Зенита» Хантером и Бэйконом произошла стычка во время матча с «Пармой»
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Между американскими форвардами «Зенита» Винсом Хантером и Дуэйном Бэйконом произошла стычка. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Игра проходила вчера, 9 апреля, и завершилась в пользу клуба из Санкт-Петербурга со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 90
Парма
Пермь
Зенит: Швед - 19, Пойтресс - 18, Фрейзер - 17, Жбанов - 15, Карасёв - 13, Бэйкон - 13, Хантер - 6, Уайт - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Парма: Руженцев - 29, Уиттакер - 21, Нэвелс - 21, Хэмм - 8, Шашков - 7, Тучков - 2, Фирсов - 2, Свинин, Ильницкий, Якушин, Чебуркин, Захаров

В кадр попал момент, как Хантер, сдерживаемый другими игроками «Зенита», направляется в сторону Бэйкона, при этом оба что-то выговаривают в адрес друг друга.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, в конце января, по сведениям телеграм-канала «Мутко против», в «Зените» произошёл жёсткий конфликт между тяжёлым форвардом Омари Спеллменом и спортивным директором команды Маносом Пападопулосом, в результате которого игрок покинул клуб.

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