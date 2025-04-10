«Мне объяснили почему». Йокич высказался об увольнении главного тренера «Денвера»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признался, что узнал о решении руководства команды уволить главного тренера Майка Мэлоуна и генерального менеджера Келвина Бута от президента клуба Джоша Кронке немного раньше остальных.

«Я узнал об этом чуть раньше всех. Джош Кронке сказал мне: «Мы приняли решение». Так что это не обсуждалось. Таково было решение, и он объяснил мне почему. Так что я выслушал и принял его», — сказал Йокич в беседе с журналистом Беннеттом Дюрандо.

«Денвер» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 48 побед и 32 поражения.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: