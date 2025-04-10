Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Альба Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне объяснили почему». Йокич высказался об увольнении главного тренера «Денвера»

«Мне объяснили почему». Йокич высказался об увольнении главного тренера «Денвера»
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признался, что узнал о решении руководства команды уволить главного тренера Майка Мэлоуна и генерального менеджера Келвина Бута от президента клуба Джоша Кронке немного раньше остальных.

«Я узнал об этом чуть раньше всех. Джош Кронке сказал мне: «Мы приняли решение». Так что это не обсуждалось. Таково было решение, и он объяснил мне почему. Так что я выслушал и принял его», — сказал Йокич в беседе с журналистом Беннеттом Дюрандо.

«Денвер» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 48 побед и 32 поражения.

Материалы по теме
Смогут ли Йокич, Дончич и Леброн играть вместе? Разбираем невероятный сценарий
Смогут ли Йокич, Дончич и Леброн играть вместе? Разбираем невероятный сценарий

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android