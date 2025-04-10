Керр – об увольнении Мэлоуна из «Денвера»: большинство команд принадлежат миллиардерам

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу решения руководства «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна.

«Большинство команд теперь принадлежат миллиардерам, крупным корпорациям. Так что мы все стали теми, кого можно принести в жертву. Сейчас в этом бизнесе очень много денег. Здесь есть свои плюсы и минусы. Мы все получаем большую зарплату, чем пять лет назад, но при этом мы все гораздо более уязвимы. Не думаю, что многие владельцы так уж обеспокоены увольнением парня и выплатой ему компенсации. Опять же, это бизнес, который мы выбрали, и мы все его любим, но это не самая стабильная профессия, это точно», — сказал Керр на пресс-конференции.

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