«Автодор» на выезде вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Автодор». Игра закончилась победой гостей со счётом 76:74 (18:26, 16:22, 15:15, 27:11).

Самым результативным в составе «Уралмаша» стал разыгрывающий Антон Карданахишвили. На его счету 14 очков, один подбор и две передачи. В составе «Автодора» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Калеб Агада. В его активе 22 очка, шесть подборов и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 16:00 мск. «Автодор» в следующем туре примет «Самару». Матч пройдёт 13 апреля. Начало — в 15:00 мск.

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