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«Автодор» на выезде вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»

«Автодор» на выезде вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Автодор». Игра закончилась победой гостей со счётом 76:74 (18:26, 16:22, 15:15, 27:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 76
Автодор
Саратов
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Акрамов, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Далтон, Карданахишвили, Попов
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер

Самым результативным в составе «Уралмаша» стал разыгрывающий Антон Карданахишвили. На его счету 14 очков, один подбор и две передачи. В составе «Автодора» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Калеб Агада. В его активе 22 очка, шесть подборов и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 16:00 мск. «Автодор» в следующем туре примет «Самару». Матч пройдёт 13 апреля. Начало — в 15:00 мск.

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