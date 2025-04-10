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Определились первые две пары плей-офф Единой лиги

Определились первые две пары плей-офф Единой лиги
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Стали известные первые две пары плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с екатеринбургским «Уралмашем» в четвертьфинальной серии. Вне зависимости от результатов оставшихся игр регулярного чемпионата «Локомотив» останется на четвёртой позиции, а клуб из Екатеринбурга — на пятом месте.

В другом противостоянии в рамках четвертьфинальной серии встретятся казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Вне зависимости от результатов заключительных матчей команд в регулярном сезоне УНИКС останется на третьем месте, а саратовцы — на шестом.

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