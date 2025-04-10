Парсонс указал, что в отношении Дончича показал недавний матч «Далласа» и «Лейкерс»
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Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Техасский клуб подготовил трибьют-видео по случаю возращения на арену разыгрывающего Луки Дончича. Словенец не смог сдержать слёз.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
«Прошлый вечер показал, насколько обескураженным и искренне опечаленным был этот парень, когда его обменяли. Это был его дом», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.
Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 112:97. Дончич стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена с «Далласом». Сделка состоялась в феврале этого года.
Дончич на разминке попал с центра на арене «Далласа»:
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