Парсонс указал, что в отношении Дончича показал недавний матч «Далласа» и «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Техасский клуб подготовил трибьют-видео по случаю возращения на арену разыгрывающего Луки Дончича. Словенец не смог сдержать слёз.

«Прошлый вечер показал, насколько обескураженным и искренне опечаленным был этот парень, когда его обменяли. Это был его дом», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 112:97. Дончич стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена с «Далласом». Сделка состоялась в феврале этого года.

Дончич на разминке попал с центра на арене «Далласа»: