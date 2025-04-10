Бэйлесс — о Дончиче: ноет по поводу каждого решения, которое ему не нравится

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс поделился мыслями об удалении словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Словенца удалили с площадки в четвёртой четверти после его перепалки с одним из фанатов.

«Лука утверждает, что его ненормативная лексика была направлена на болельщика, а не на рефери, который дал ему второй технический фол. Но как судья может это понять, когда Лука ноет ближайшему рефери по поводу каждого решения, которое ему не нравится? Судьи устают от его нытья», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что НБА аннулировала технической фол Дончичу.

Дончич на разминке попал с центра на арене «Далласа»: