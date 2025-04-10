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Брайан Уиндхорст назвал самого искусного товарища по команде в карьере Леброна

Брайан Уиндхорст назвал самого искусного товарища по команде в карьере Леброна
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Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст высказал мнение, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг был самым искусным товарищем в карьере Леброна Джеймса, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». Кайри и Леброн ранее играли за «Кливленд Кавальерс».

«Даже не думаю, что здесь могут быть какие-то споры. Кайри Ирвинг — один из самых мастеровитых игроков, которых мы когда-либо видели в НБА. Он может делать просто немыслимые вещи с мячом», — сказал Уиндхорст в эфире First Take.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 24,8 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 4,6 передачи.

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Ирвинг тренирует штрафные броски после командной тренировки:

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