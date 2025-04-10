Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Альба Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — МБА-МАИ, результат матча 10 апреля 2025, счет 96:86, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ в Единой лиге
Комментарии

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Локомотив-Кубань» и МБА-МАИ. Игра закончилась победой хозяев площадки. Счёт – 96:86 (34:16, 26:28, 16:18, 20:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 86
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Чеваренков, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев

Самым результативным в составе краснодарского клуба стал центровой Андрей Мартюк. На его счету 22 очка, шесть подборов и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данил Певнев. Своей команде он принёс 18 очков и три подбора.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет «Уралмаш». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени. МБА-МАИ в следующем туре примет «Енисей». Игра состоится 13 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Определились первые две пары плей-офф Единой лиги

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android