«Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ в Единой лиге

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Локомотив-Кубань» и МБА-МАИ. Игра закончилась победой хозяев площадки. Счёт – 96:86 (34:16, 26:28, 16:18, 20:24).

Самым результативным в составе краснодарского клуба стал центровой Андрей Мартюк. На его счету 22 очка, шесть подборов и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данил Певнев. Своей команде он принёс 18 очков и три подбора.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет «Уралмаш». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени. МБА-МАИ в следующем туре примет «Енисей». Игра состоится 13 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.

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