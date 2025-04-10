«Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ в Единой лиге
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Локомотив-Кубань» и МБА-МАИ. Игра закончилась победой хозяев площадки. Счёт – 96:86 (34:16, 26:28, 16:18, 20:24).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 86
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Чеваренков, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев
Самым результативным в составе краснодарского клуба стал центровой Андрей Мартюк. На его счету 22 очка, шесть подборов и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данил Певнев. Своей команде он принёс 18 очков и три подбора.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет «Уралмаш». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени. МБА-МАИ в следующем туре примет «Енисей». Игра состоится 13 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.
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