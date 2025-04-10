Единая лига: результаты матчей 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности в эту дату прошли два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Единой лиги ВТБ 10 апреля:

«Уралмаш» — «Автодор» — 74:76;

«Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ — 96:86.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Российские баскетболисты за рубежом: