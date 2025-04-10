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Единая лига: результаты матчей 10 апреля

Единая лига: результаты матчей 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности в эту дату прошли два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Единой лиги ВТБ 10 апреля:

«Уралмаш» — «Автодор» — 74:76;
«Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ — 96:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 76
Автодор
Саратов
Уралмаш: Карданахишвили - 14, Эллис - 13, Белянков - 12, Мартин - 10, Далтон - 9, Попов - 9, Писклов - 5, Глазунов - 2, Акрамов, Ивлев, Новиков
Автодор: Агада - 22, Кроуфорд - 16, Беслач - 13, Мэннинг - 12, Клименко - 6, Кантер - 6, Джонс - 1, Пранаускис, Наумов, Петенев, Халдеев, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 86
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Мартюк - 22, Кливленд - 13, Миллер - 10, Уэйли - 10, Квитковских - 10, Дженкинс - 8, Ведищев - 6, Гудумак - 6, Макколл - 5, Елатонцев - 4, Узинский - 2, Чеваренков
МБА-МАИ: Певнев - 18, Касаткин - 14, Барашков - 13, Белоусов - 11, Воронов - 9, Личутин - 7, Савченко - 6, Минченко - 3, Трушкин - 3, Сорокин - 2

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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