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«Монако» на выезде победил АСВЕЛ в матче Евролиги

«Монако» на выезде победил АСВЕЛ в матче Евролиги
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Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались АСВЕЛ и «Монако». Игра закончилась со счётом 83:78 (22:15, 19:20, 16:22, 26:21) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 83
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Mbiya
Монако: Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал форвард Нил Сако. Он набрал 20 очков, 11 подборов и одну передачу. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Майк Джеймс, на счету которого 19 очков, один подбор и семь передач.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. АСВЕЛ сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице. «Монако» располагается на четвёртой позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры. Согласно регламенту соревнований, команды, занявшие места с первого по шестое, проходят в плей-офф. Клубы, который займут места с седьмого по десятое по итогам регулярного сезона, поборются за последние две путёвки в плей-офф через плей-ин.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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