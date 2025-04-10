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«Олимпиакос» победил «Маккаби» в Евролиге

«Олимпиакос» победил «Маккаби» в Евролиге
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Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались греческий «Олимпиакос» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра закончилась со счётом 99:93 (31:28, 20:20, 19:22, 29:23) в пользу греческого клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
99 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс

Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал защитник Эван Фурнье. На его счету 27 очков, два подбора и три передачи. В составе израильского клуба лучшую результативность продемонстрировал центровой Тревион Уильямс, на счету которого 17 очков и 13 подборов.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Олимпиакос» сейчас занимает первое место в турнирной таблице. «Маккаби» располагается на 16-й позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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