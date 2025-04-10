«Олимпия» одолела «Басконию» в матче Евролиги

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого миланская «Олимпия» принимала испанский клуб «Баскония». Игра закончилась со счётом 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28) в пользу хозяев паркета.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Зак Ледей. В его активе 32 очка, пять подборов и две передачи. В составе испанского клуба чаще всего кольцо соперников поражал форвард Лука Саманич, на счету которого 14 очков, семь подборов и одна передача.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Олимпия» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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