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«Олимпия» одолела «Басконию» в матче Евролиги

«Олимпия» одолела «Басконию» в матче Евролиги
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Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого миланская «Олимпия» принимала испанский клуб «Баскония». Игра закончилась со счётом 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28) в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
111 : 89
Баскония
Витория, Испания
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Lonati, Флаккадори, Диоп, Карузо, Миротич, Гиллеспи
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Зак Ледей. В его активе 32 очка, пять подборов и две передачи. В составе испанского клуба чаще всего кольцо соперников поражал форвард Лука Саманич, на счету которого 14 очков, семь подборов и одна передача.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Олимпия» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. «Баскония» располагается на 14-й позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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