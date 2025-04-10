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Дончич стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь Уилту Чемберлену

Дончич стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь Уилту Чемберлену
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» набрал 45 очков. Как информирует статистический сервис Crazy Stats, словенец присоединился к легенде Национальной баскетбольной ассоциации Уилту Чемберлену как единственному игроку, который набрал 45 или более очков за команду, а затем в матче с ней в течение одного сезона.

Дончич набирал 45 очков в декабрьском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда Лука представлял «Даллас».

Игра между «Лос-Анджелесом» и «Далласом» закончилась со счётом 112:97 в пользу «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

Напомним, Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». Сделка состоялась в феврале этого года.

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