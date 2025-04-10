Дончич стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь Уилту Чемберлену

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» набрал 45 очков. Как информирует статистический сервис Crazy Stats, словенец присоединился к легенде Национальной баскетбольной ассоциации Уилту Чемберлену как единственному игроку, который набрал 45 или более очков за команду, а затем в матче с ней в течение одного сезона.

Дончич набирал 45 очков в декабрьском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда Лука представлял «Даллас».

Игра между «Лос-Анджелесом» и «Далласом» закончилась со счётом 112:97 в пользу «Лейкерс».

Напомним, Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». Сделка состоялась в феврале этого года.

Лука Дончич продемонстрировал футбольные навыки: