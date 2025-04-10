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«Реал» на выезде вырвал победу в матче с «Партизаном» в Евролиге

«Реал» на выезде вырвал победу в матче с «Партизаном» в Евролиге
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Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 91:89 (22:24, 26:22, 17:28, 26:15) в пользу испанского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
89 : 91
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис

Самым результативным в составе «Партизана» стал центровой Брэндон Дэвис. На его счету 22 очка, два подбора и две передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джанан Муса, в активе которого 15 очков, три подбора и три передачи.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Партизан» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал» располагается на пятой позиции. В пятницу, 11 апреля, запланированы ещё три игры. Согласно регламенту соревнований, команды, занявшие места с первого по шестое, проходят в плей-офф. Клубы, который займут места с 7-го по 10-е по итогам регулярного сезона, поборются за последние две путёвки в плей-офф через плей-ин.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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