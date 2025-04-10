«Реал» на выезде вырвал победу в матче с «Партизаном» в Евролиге

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 91:89 (22:24, 26:22, 17:28, 26:15) в пользу испанского клуба.

Самым результативным в составе «Партизана» стал центровой Брэндон Дэвис. На его счету 22 очка, два подбора и две передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал форвард Джанан Муса, в активе которого 15 очков, три подбора и три передачи.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Партизан» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал» располагается на пятой позиции. В пятницу, 11 апреля, запланированы ещё три игры. Согласно регламенту соревнований, команды, занявшие места с первого по шестое, проходят в плей-офф. Клубы, который займут места с 7-го по 10-е по итогам регулярного сезона, поборются за последние две путёвки в плей-офф через плей-ин.

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