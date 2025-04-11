Евролига: результаты игрового дня 10 апреля
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В четверг, 10 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 10 апреля:
«Бавария» — «Фенербахче» — 77:89;
АСВЕЛ — «Монако» — 78:83;
«Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:93;
«Партизан» — «Реал» Мадрид — 89:91;
«Олимпия» — «Баскония» — 111:89;
«Париж» — «Альба» — 72:63.
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 83
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Mbiya
Монако: Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
99 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
89 : 91
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
111 : 89
Баскония
Витория, Испания
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Lonati, Флаккадори, Диоп, Карузо, Миротич, Гиллеспи
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
10 апреля 2025, четверг. 21:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
72 : 63
Альба
Берлин, Германия
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Альба: Прочида, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Бейкер, Маккормак, Бин
По итогам регулярного чемпионата первое место гарантировал «Олимпиакос», на счету которого 24 победы и 10 поражений. «Фенербахче» останется на второй позиции. В активе турецкого клуба 23 победы и 11 поражений. Топ-3 замыкает «Панатинаикос», у которого 21 победа и 12 поражений.
Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:
Комментарии
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