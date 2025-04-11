Евролига: результаты игрового дня 10 апреля

В четверг, 10 апреля, в Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 10 апреля:

«Бавария» — «Фенербахче» — 77:89;

АСВЕЛ — «Монако» — 78:83;

«Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:93;

«Партизан» — «Реал» Мадрид — 89:91;

«Олимпия» — «Баскония» — 111:89;

«Париж» — «Альба» — 72:63.

По итогам регулярного чемпионата первое место гарантировал «Олимпиакос», на счету которого 24 победы и 10 поражений. «Фенербахче» останется на второй позиции. В активе турецкого клуба 23 победы и 11 поражений. Топ-3 замыкает «Панатинаикос», у которого 21 победа и 12 поражений.

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