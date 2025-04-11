Стали известны даты матчей плей-ин и плей-офф Единой лиги

Единая лига ВТБ представила расписание матчей плей-ин и плей-офф.

Встречи стадии плей-ин пройдут 16 и 19 апреля. В первый день пермская «Парма» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а московская МБА-МАИ встретится с красноярским «Енисеем».

Даты матчей плей-офф

Четвертьфиналы (22 апреля — 3 мая): серия игр до трёх побед по схеме 2+2+1.

Полуфиналы (5-23 мая): серия игр до четырёх побед по схеме 2+2+1+1+1.

Серия за третье место (26 мая — 5 июня): серия игр до трёх побед по схеме 2+2+1.

Финальная серия (27 мая — 12 июня): серия игр до четырёх побед по схеме 2+2+1+1+1.

Напомним, на данный момент определись две четвертьфинальные пары: «Локомотив-Кубань» сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга, а казанский УНИКС — с саратовским «Автодором».

Достижения сборных России по баскетболу: