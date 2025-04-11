«Индиана» выиграла шестой матч подряд, победив лидера Востока НБА «Кливленд»

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 114:112.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Тай Джером, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили лёгкий форвард Деандре Хантер из «Кавальерс» (23 очка и 11 подборов) и разыгрывающий защитник «Индианы» Тайрис Халибёртон (23 очка и 10 ассистов).

«Кавальерс» занимает первое место в Восточной конференции, «Пэйсерс» — четвёртое, оба клуба гарантировали себе финиш в зоне основного плей-офф.