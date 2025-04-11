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Индиана Пэйсерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 11 апреля 2025, счет 114:112, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Индиана» выиграла шестой матч подряд, победив лидера Востока НБА «Кливленд»
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 114:112.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Несмит - 22, Уокер - 15, Матурин - 13, Тёрнер - 13, Топпин - 10, Сиакам - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 2, Брайант, Фриман, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Джером - 24, Хантер - 23, Портер - 16, Меррилл - 15, Окоро - 13, Уэйд - 8, Томпсон - 7, Грин - 3, Аллен - 3, Океке, Бейтс, Тайсон, Томлин, Траверс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Тай Джером, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили лёгкий форвард Деандре Хантер из «Кавальерс» (23 очка и 11 подборов) и разыгрывающий защитник «Индианы» Тайрис Халибёртон (23 очка и 10 ассистов).

«Кавальерс» занимает первое место в Восточной конференции, «Пэйсерс» — четвёртое, оба клуба гарантировали себе финиш в зоне основного плей-офф.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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