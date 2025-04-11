В ночь с 10 на 11 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 апреля

«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 114:112.

«Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:106.

«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» — 109:133.

«Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:111.

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 125:141.

Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА