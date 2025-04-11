Результаты игрового дня НБА 11 апреля
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В ночь с 10 на 11 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 11 апреля
- «Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 114:112.
- «Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:106.
- «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» — 109:133.
- «Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:111.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 125:141.
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
114 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Несмит - 22, Уокер - 15, Матурин - 13, Тёрнер - 13, Топпин - 10, Сиакам - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 2, Брайант, Фриман, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Кливленд Кавальерс: Джером - 24, Хантер - 23, Портер - 16, Меррилл - 15, Окоро - 13, Уэйд - 8, Томпсон - 7, Грин - 3, Аллен - 3, Океке, Бейтс, Тайсон, Томлин, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 36, Дюрен - 18, Харрис - 17, Холланд - 13, Бисли - 10, Хардуэй-младший - 10, Шрёдер - 8, Томпсон - 3, Рид, Харпер Мл., Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Таунс - 25, Ачиува - 18, Бриджес - 17, Брансон - 15, Макбрайд - 12, Шамет - 9, Пэйн - 7, Такер - 3, Дадье, Маккаллар, Колек, Райт, Боучэмп, Уотсон
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 133
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Уилсон - 20, Эвбуомван - 18, Этьенн - 16, Тимме - 13, Джонсон - 10, Уильямс - 9, Уотфорд - 8, Клэкстон - 7, Мартин - 5, Льюис - 3, Миллер-Уайтхэд, Бикман
Атланта Хоукс: Рисашер - 38, Янг - 24, Мэнн - 14, Оконгву - 14, Ньянг - 11, Дэниэлс - 10, Крейчи - 9, Гуйе - 5, Леверт - 4, Барлоу - 2, Плауден - 2, Уоллес, Мэтьюз
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
136 : 111
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 20, Кузма - 17, Трент-мл. - 17, Портис - 14, Роллинз - 12, Принс - 6, Джексон - 6, Коннотон - 5, Лопес - 3, Умуде - 3, Грин - 3, Ливингстон - 2, Буей
Нью-Орлеан Пеликанс: Киньонес - 21, Брукс - 20, Кэйн - 20, Ривз - 16, Маткович - 15, Робинсон-Эрл - 15, Пэйтон - 2, Келли - 2, Браун, Альварадо, Мисси
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
125 : 141
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Бейн - 28, Джексон - 23, Пиппен Мл. - 16, Иди - 7, Уильямс Мл. - 5, Альдама - 5, Кончар - 3, Джексон - 2, Стивенс, Кеннард, Кавамура, Спенсер, Хафф, Багли III
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 31, Рид - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Конли - 8, Миллер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Гарза
Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА
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