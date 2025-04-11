Еврокубок: расписание финального матча 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, состоится второй матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в рамках которого сыграют испанская «Гран Канария» и «Хапоэль» из Тель-Авива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Еврокубок, финал, второй матч, 11 апреля:

22:00 мск. «Гран Канария» – «Хапоэль» Тель-Авив.

Согласно регламенту соревнований финальные игры будут проходить до двух побед. В первом матче победы добился клуб из Израиля (74:65).

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.

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