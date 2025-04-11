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Хапоэль Тель-Авив — Гран Канария. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Еврокубок: расписание финального матча 11 апреля

Еврокубок: расписание финального матча 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, состоится второй матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в рамках которого сыграют испанская «Гран Канария» и «Хапоэль» из Тель-Авива». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Еврокубок, финал, второй матч, 11 апреля:

22:00 мск. «Гран Канария» – «Хапоэль» Тель-Авив.

Еврокубок . Финал. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно регламенту соревнований финальные игры будут проходить до двух побед. В первом матче победы добился клуб из Израиля (74:65).

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.

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