Евролига: расписание матчей на 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоится три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Евролиги на 11 апреля (время — московское):
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Жальгирис»;
21:15 мск – «Панатинаикос» – «Црвена Звезда»;
21:30 мск – «Барселона» – «Виртус».
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам регулярного чемпионата первое место гарантировал «Олимпиакос», на счету которого 24 победы и 10 поражений. «Фенербахче» останется на второй позиции. В активе турецкого клуба 23 победы и 11 поражений. Топ-3 замыкает «Панатинаикос», у которого 21 победа и 12 поражений.
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