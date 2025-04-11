Евролига: расписание матчей на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоится три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 11 апреля (время — московское):

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Жальгирис»;

21:15 мск – «Панатинаикос» – «Црвена Звезда»;

21:30 мск – «Барселона» – «Виртус».

По итогам регулярного чемпионата первое место гарантировал «Олимпиакос», на счету которого 24 победы и 10 поражений. «Фенербахче» останется на второй позиции. В активе турецкого клуба 23 победы и 11 поражений. Топ-3 замыкает «Панатинаикос», у которого 21 победа и 12 поражений.

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