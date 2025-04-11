Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Гран Канария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание матчей на 11 апреля

Евролига: расписание матчей на 11 апреля
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоится три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 11 апреля (время — московское):

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Жальгирис»;
21:15 мск – «Панатинаикос» – «Црвена Звезда»;
21:30 мск – «Барселона» – «Виртус».

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам регулярного чемпионата первое место гарантировал «Олимпиакос», на счету которого 24 победы и 10 поражений. «Фенербахче» останется на второй позиции. В активе турецкого клуба 23 победы и 11 поражений. Топ-3 замыкает «Панатинаикос», у которого 21 победа и 12 поражений.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
НБА раздавит Евролигу, если захочет. И никто даже не встанет на её защиту
НБА раздавит Евролигу, если захочет. И никто даже не встанет на её защиту

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android