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Назван недавний матч НБА, видео которого в соцсетях лиги набрали почти 500 млн просмотров

Назван недавний матч НБА, видео которого в соцсетях лиги набрали почти 500 млн просмотров
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Видеонарезки с недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» собрали 429 млн просмотров в аккаунтах лиги в социальных сетях. Об этом информирует NBACentral со ссылкой на Videocites. Отмечается, что это близко к повторению рекорда сезона.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 112:97. «Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции, имея в активе 49 побед и 31 поражение. «Даллас» располагается на 10-й позиции (38 побед – 42 поражения).

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