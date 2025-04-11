Назван недавний матч НБА, видео которого в соцсетях лиги набрали почти 500 млн просмотров

Видеонарезки с недавнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» собрали 429 млн просмотров в аккаунтах лиги в социальных сетях. Об этом информирует NBACentral со ссылкой на Videocites. Отмечается, что это близко к повторению рекорда сезона.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 112:97. «Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции, имея в активе 49 побед и 31 поражение. «Даллас» располагается на 10-й позиции (38 побед – 42 поражения).

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