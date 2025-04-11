Гомельский выбрал между Найтом и Хиллиардом в преддверии ожидаемого трансфера в УНИКСе

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних публикациях в СМИ относительно потенциального шага УНИКСа на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что казанцы якобы намерены расстаться с разыгрывающим Тони Тэйлором и подписать лёгкого форварда Дэррана Хиллиарда.

«Хиллиард уже играл в России за ЦСКА. Он укрепит ротацию УНИКСа на периметре. Но, сравнивая Хиллиарда и Маркоса Найта, я выскажусь в пользу Найта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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