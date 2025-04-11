Видео: Лука Дончич поработал кассиром в Далласе

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич посетил магазин спортивных товаров Dick's Sporting Goods в Далласе, где поработал в качестве кассира. Акция была организована в рамках продвижения кроссовок Jordan Brand Luka 4.

Во время мероприятия Дончич раздавал автографы и отвечал на вопросы болельщиков.

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе:

Дончич посетил Dick's Sporting Goods вскоре после матча между «Далласом» и «Лос-Анджелесом», который состоялся 10 апреля. Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 112:97. Лука набрал 45 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач.