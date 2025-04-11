Видео: Лука Дончич поработал кассиром в Далласе
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич посетил магазин спортивных товаров Dick's Sporting Goods в Далласе, где поработал в качестве кассира. Акция была организована в рамках продвижения кроссовок Jordan Brand Luka 4.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
Во время мероприятия Дончич раздавал автографы и отвечал на вопросы болельщиков.
Лука Дончич поработал кассиром в Далласе:
Дончич посетил Dick's Sporting Goods вскоре после матча между «Далласом» и «Лос-Анджелесом», который состоялся 10 апреля. Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 112:97. Лука набрал 45 очков, сделал восемь подборов и отдал шесть передач.
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