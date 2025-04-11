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Яннис Адетокунбо объяснил, почему пропустил четвёртую четверть в матче с «Пеликанс»

Яннис Адетокунбо объяснил, почему пропустил четвёртую четверть в матче с «Пеликанс»
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему не вышел на площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась со счётом 136:111 в пользу «Милуоки».

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
136 : 111
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 20, Кузма - 17, Трент-мл. - 17, Портис - 14, Роллинз - 12, Принс - 6, Джексон - 6, Коннотон - 5, Лопес - 3, Умуде - 3, Грин - 3, Ливингстон - 2, Буей
Нью-Орлеан Пеликанс: Киньонес - 21, Брукс - 20, Кэйн - 20, Ривз - 16, Маткович - 15, Робинсон-Эрл - 15, Пэйтон - 2, Келли - 2, Браун, Альварадо, Мисси

«Я всецело верил в своих товарищей по команде и понимал, что они смогут довести начатое до конца. Тренерский штаб сказал мне сесть на скамейку, чтобы лучше подготовиться к следующей игре. Сейчас я просто получаю удовольствие. Неважно, сколько минут я играю. Я просто хочу получать удовольствие и соревноваться», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

В матче с «Пеликанс» Яннис набрал 28 очков, сделал 11 подборов и пять передач.

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