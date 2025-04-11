Яннис Адетокунбо объяснил, почему пропустил четвёртую четверть в матче с «Пеликанс»

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему не вышел на площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась со счётом 136:111 в пользу «Милуоки».

«Я всецело верил в своих товарищей по команде и понимал, что они смогут довести начатое до конца. Тренерский штаб сказал мне сесть на скамейку, чтобы лучше подготовиться к следующей игре. Сейчас я просто получаю удовольствие. Неважно, сколько минут я играю. Я просто хочу получать удовольствие и соревноваться», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

В матче с «Пеликанс» Яннис набрал 28 очков, сделал 11 подборов и пять передач.

Материалы по теме Результаты игрового дня НБА 11 апреля

Главные новости дня: