Шакил О'Нил прояснил причину своих выпадов в адрес Коби Брайанта

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный аналитик Шакил О'Нил поделился подробностями недавней встречи с экс-игроком НБА Дуайтом Ховардом, в адрес которого ранее он не раз делал резкие высказывания.

«Мы с Дуайтом наконец встретились на днях в Орландо. И он спросил меня: «Почему я тебе не нравлюсь?» Мой ответ был следующим: «Почему ты думаешь, что ты мне не нравишься?» И он такой: «Ну, потому что ты всегда строг ко мне». Тогда я ответил: «Ты же не думаешь, что я был суров с Коби? Всё это делалось для того, чтобы вывести своих парней на новый уровень. Лидеру иногда приходится толкать вперёд своих парней. Но я знаю, чего это в итоге будет стоить», — сказал Шакил в своём подкасте.

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