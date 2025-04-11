Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Гран Канария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил прояснил причину своих выпадов в адрес Коби Брайанта

Шакил О'Нил прояснил причину своих выпадов в адрес Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный аналитик Шакил О'Нил поделился подробностями недавней встречи с экс-игроком НБА Дуайтом Ховардом, в адрес которого ранее он не раз делал резкие высказывания.

«Мы с Дуайтом наконец встретились на днях в Орландо. И он спросил меня: «Почему я тебе не нравлюсь?» Мой ответ был следующим: «Почему ты думаешь, что ты мне не нравишься?» И он такой: «Ну, потому что ты всегда строг ко мне». Тогда я ответил: «Ты же не думаешь, что я был суров с Коби? Всё это делалось для того, чтобы вывести своих парней на новый уровень. Лидеру иногда приходится толкать вперёд своих парней. Но я знаю, чего это в итоге будет стоить», — сказал Шакил в своём подкасте.

Материалы по теме
Дедовщина в НБА. «Зверства», о которых звёзды рассказывают много лет спустя
Дедовщина в НБА. «Зверства», о которых звёзды рассказывают много лет спустя

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android