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Джа Морант прояснил жест, который многие интерпретировали как брошенную в публику гранату

Джа Морант прояснил жест, который многие интерпретировали как брошенную в публику гранату
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (124:100) продемонстрировал жест, который можно интерпретировать, будто игрок вытаскивает чеку из воображаемой гранаты, после чего бросает её на трибуны и закрывает уши. После игры журналист Майкл Уоллес поговорил с баскетболистом о его поступке.

«Вот что он сказал: «Послушай, это не то, что ты думаешь. Я беру свои слова и выкидываю их. После этого я стараюсь заглушить шум. Я лишь стараюсь не обращать внимания на шум, который доносится до меня. Так оно всегда и будет». Он меня рассмешил. Всё это он говорил с серьёзным выражением лица», — сказал Уоллес на канале Grind City Media в YouTube.

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