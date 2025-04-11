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УНИКС близок к подписанию лучшего снайпера Единой лиги в сезоне-2020/2021 — источник

УНИКС близок к подписанию лучшего снайпера Единой лиги в сезоне-2020/2021 — источник
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Казанский УНИКС в ближайшее время может усилить состав американским защитником Маркусом Кином, который сейчас выступает за греческий клуб «Марусси». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Кроме того, о готовящемся трансфере на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Христос Харпидис.
Кин уже выступал в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2020/2021, будучи игроком эстонского «Калева», он становился лучшим снайпером турнира. Американец тогда набирал в среднем 20 очков за матч.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб в скором времени должен усилить состав лёгким форвардом Дэрраном Хиллиардом.

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