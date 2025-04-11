Назван факт о Николе Йокиче, который выделяет серба среди всех игроков в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является единственным MVP в истории НБА, чьи действующие товарищи по команде ни разу не попадали на Матч всех звёзд, не включались в сборную всех звёзд лиги или в сборную всех звёзд защиты по итогам регулярного чемпионата. Внимание на это обратил Fadeaway World.

Йокич выступает в НБА с 2015 года. Всю карьеру в североамериканской лиге Никола играет за «Денвер». Самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации серб становился трижды. В 2023 году центровой стал чемпионом НБА. Этот титул остаётся пока единственным в его карьере.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: