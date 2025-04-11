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Футболист ЦСКА Секу Койта обменялся майками с игроком баскетбольного ЦСКА Каспером Уэйром

Футболист ЦСКА Секу Койта обменялся майками с игроком баскетбольного ЦСКА Каспером Уэйром
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Нападающий футбольного клуба ЦСКА Секу Койта посетил недавний матч одноимённой баскетбольной команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород».

После игры Секу зашёл в раздевалку армейцев и обменялся футболками с лидером красно-синих Каспером Уэйром.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

«Всегда рады видеть наших братьев на домашних матчах! Ждём вашей поддержки в плей-офф!» — говорится в сообщении пресс-служба баскетбольного ЦСКА.

Напомним, матч между ЦСКА и «Пари НН» завершился в пользу москвичей со счётом 109:82. По итогам регулярного чемпионата армейцы гарантировали себе второе место в турнирной таблице.

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