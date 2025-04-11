УНИКС усилил состав американцами Дэрраном Хиллиардом и Маркусом Кином

УНИКС подписал контракт с двумя американскими игроками, лёгким форвардом Дэрраном Хиллиардом и защитником Маркусом Кином. Профили баскетболистов появились в составе казанского клуба на сайте Единой лиги ВТБ. Хиллиард будет выступать под 11-м номером, а Кин возьмёт 45-й.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС гарантировал себе третье место в турнирной таблице. Перед заключительным туром в активе казанцев 35 побед и восемь поражений. В последнем матче регулярки УНИКС сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в Казани 13 апреля. Начало – в 14:00 мск.

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