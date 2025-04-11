Энтони назвал команду НБА, которую следует возглавить уволенному из «Денвера» Мэлоуну

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони высказал мнение, что руководству «Сан-Антонио Спёрс» стоит пригласить Майка Мэлоуна на пост главного тренера. Ранее Мэлоун был уволен из «Денвер Наггетс».

«Будь я на месте руководства «Сан-Антонио», то постарался бы пригласить Майка Мэлоуна. Я бы хотел, чтобы он нашёл работу как можно скорее, «Сан-Антонио» нужно связаться с ним. Отличный вариант», — сказал Энтони в своём подкасте.

Напомним, в настоящий момент главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович проходит реабилитацию. В ноябре прошлого года специалист перенёс инсульт.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: