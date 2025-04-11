НБА представила заключительный рейтинг кандидатов MVP сезона-2024/2025

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В пятницу, 11 апреля, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Канадский защитник коллектива «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, по мнению лиги, остался лидером среди остальных кандидатов, опередив сербского форварда «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

Рейтинг MVP на 11 апреля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

9. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).

10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

В сезоне-2023/2024 MVP завоевал Никола Йокич, ставший самым ценным игроком в третий раз. Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начнётся сразу после окончания регулярного сезона.