Инсайдер НБА рассказал, как «Уорриорз» могли приобрести Луку Дончича вместо «Лейкерс»

Известный журналист телеканала ESPN Тим Макмахон поделился инсайдерской информацией о том, как «Уорриорз» могли заполучить в свой состав популярного баскетболиста Луку Дончича вместо «Лос-Анджелес Лейкерс» на более выгодных условиях для «Далласа».

«Вот что они [Уорриорз] могли предложить: Эндрю Уиггинса, Жонатана Кумингу, Брэндина Подзиемски, Гэри Пэйтона II, выбор в первом раунде драфта 2025 года (GSW), обмен выборами в первом раунде драфта 2026 года (GSW), выбор в первом раунде драфта 2027 года (GSW), защищённый выбор в первом раунде топ-20 драфта 2030 года (GSW)», — приводит слова Макмахона Fadeaway World.