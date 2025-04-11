«Иди к чёрту, ты мне тут мешаешь!» Леброн нагрубил оператору во время матча с «Далласом»

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», нагрубил оператору во время матча с «Даллас Маверикс», завершившегося победой «озёрников» со счётом 112:97.

«Иди к чёрту отсюда! Ты мне здесь чертовски мешаешь!» — обратился Леброн к оператору, пока пытался сесть на скамейку команды.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов. 40-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 27 очков при семи подборах и трёх ассистах.