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«Иди к чёрту, ты мне тут мешаешь!» Леброн нагрубил оператору во время матча с «Далласом»

«Иди к чёрту, ты мне тут мешаешь!» Леброн нагрубил оператору во время матча с «Далласом»
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», нагрубил оператору во время матча с «Даллас Маверикс», завершившегося победой «озёрников» со счётом 112:97.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

«Иди к чёрту отсюда! Ты мне здесь чертовски мешаешь!» — обратился Леброн к оператору, пока пытался сесть на скамейку команды.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов. 40-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 27 очков при семи подборах и трёх ассистах.

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